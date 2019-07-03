Патриарх выразил соболезнования пострадавшим в Иркутской области
Максим Величко
21:44, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/03d2cac6-9dc4-11e9-9d1c-fa163e074e61_1024.jpgПатриарх КириллФото: Global Look Press
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнения в Иркутской области. По словам предстоятеля, он со скорбью воспринял известие о произошедшем.
Глава РПЦ призвал местные власти «не оставить без внимания тех, кто нуждается в помощи и человеческом участии».
Иркутская митрополия Русской православной церкви оказывает пострадавшим жителям региона необходимую пастырскую, а также посильную материальную поддержку, — сказано в обращении патриарха.
Он добавил, что молится «об упокоении погибших, о здравии и утешении скорбящих».
Паводки в Иркутской области произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. 20 человек погибли, судьба полутора десятков людей неизвестна. За медицинской помощью обратились 1415 местных жителей, госпитализирован 221 пострадавший.