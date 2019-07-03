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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к руководству Украины с просьбой проявить гуманизм по отношению к главному редактору РИА Новости в стране Кириллу Вышинскому и освободить его.

Надеюсь, что новое политическое руководство Украины проявит гуманизм и отпустит на свободу к родным и близким человека, целью служения которого было налаживание взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой, —...