Патриарх Кирилл Фото: Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнения в Иркутской области. По словам предстоятеля, он со скорбью воспринял известие о произошедшем.

Глава РПЦ призвал местные власти «не оставить без внимания тех, кто нуждается в помощи и человеческом участии».

Иркутская митрополия Русской православной церкви оказывает пострадавшим жителям региона необходимую пастырскую, а также посильную материальную поддержку, — сказано в обращении патриарха.

Он добавил, что молится «об упокоении погибших, о здравии и утешении скорбящих».

Паводки в Иркутской области произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. 20 человек погибли, судьба полутора десятков людей неизвестна. За медицинской помощью обратились 1415 местных жителей, госпитализирован 221 пострадавший.

По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей, писал News.ru.

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