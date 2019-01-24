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Патриарх рассказал будущим врачам о вреде абортов

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл АГН «Москва»

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл

общество [ версия для печати ]

РПЦ по-прежнему осуждает разрешение абортов по программе обязательного медицинского страхования. Позицию церкви по этому вопросу разъяснил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече со студентами и преподавателями медвузов.

«Убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с излечением болезни, но здоровье женщины от этого не поправляется», — сказал патриарх, выступая перед студентами в московском храме Христа Спасителя.

По его мнению, несогласные с абортами люди «не должны своими налогами и отчислениями участвовать в финансировании этой процедуры».

Патриарх призвал защитить жизнь нерожденных детей на законодательном уровне. Отметив, что всегда будут несогласные с такой позицией, потому как «в жизни никогда не бывает, чтобы все всё поддерживали». Глава РПЦ напомнил, что в России действует «церковная» программа, открыты 160 центров гуманитарной помощи для беременных, и только за 2017 год в них обратились более 16 тыс. человек.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал местных чиновников участвовать в переубеждении решившихся на аборт женщин, писал News.ru.


#рпц #аборты #патриархкирилл
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