Патриарх призвал людей к солидарности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что агрессивная политика разрушила доверие между государствами.
По его мнению, в политике нужна искренность. Нарушение договорённостей, осуществление тайных стратегий ведёт к тому, что народы перестают доверять друг другу.
«Между государствами даже если любви нет, то обязательно должна быть честная, порядочная политика. Действия должны соответствовать тому, что декларируется в этих межгосударственных отношениях», — сказал он.
Кирилл добавил, что в этой сфере должны работать и религия, и культура, и искусство, и общественные организации. Тесные взаимоотношения между людьми помогут наладить межгосударственные отношения.
Ранее News.ru писал о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что главная задача РПЦ — формирование солидарного общества. По его словам, будущее страны — общее дело. Достижение благ для народа требует ясность целей, солидарность мышления и действий.