Патриарх призвал людей к солидарности

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Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что агрессивная политика разрушила доверие между государствами.

По его мнению, в политике нужна искренность. Нарушение договорённостей, осуществление тайных стратегий ведёт к тому, что народы перестают доверять друг другу.

«Между государствами даже если любви нет, то обязательно должна быть честная, порядочная политика. Действия должны соответствовать тому, что декларируется в этих межгосударственных отношениях», — сказал он.

Кирилл добавил, что в этой сфере должны работать и религия, и культура, и искусство, и общественные организации. Тесные взаимоотношения между людьми помогут наладить межгосударственные отношения.

Ранее News.ru писал о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что главная задача РПЦ — формирование солидарного общества. По его словам, будущее страны — общее дело. Достижение благ для народа требует ясность целей, солидарность мышления и действий.