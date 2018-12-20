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Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве

Патриарх Кирилл Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Патриарх Кирилл

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать результаты Объединительного собора в Киеве. Священнослужитель назвал мероприятие «незаконным собранием».

Кирилл заявил, что объединение в действительности заключается в слиянии друг с другом двух схизматических организаций, из которых была образована одна. В соборе участвовали «лжеепископы» раскольнического Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Патриарх отметил, что УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием отказалась от участия в мероприятии. Несмотря на давление на её архипастырей, на собор прибыли только два архиерея. Решением Священного синода УПЦ оба были освобождены от должностей и запрещены в священнослужении.

Кирилл добавил, что итогом собора стало избрание предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, который получил сан из рук преданного анафеме Филарета Денисенко. Новый предстоятель заявил, что Филарет пожизненно сохранит за собой титул «почётного патриарха» и будет «помогать нам развивать нашу единую поместную украинскую православную церковь».

По его словам, каноническому православию на Украине и во всём мире была нанесена тяжёлая рана, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Ранее News.ru писал, что представители новой церкви на Украине хотели заказать у московских ювелиров копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, однако получили отказ. По словам секретаря Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ архимандрита Лазаря, посох потребовался для «интронизации» предстоятеля «так называемой Православной церкви Украины» Епифания.


#церковь #киев #патриархкирилл #собор
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