https://static.news.ru/photo/3bf3e424-b10d-11e9-83b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В Успенском соборе Московского Кремля началась праздничная божественная литургия, посвящённая Дню Крещения Руси.

Службу возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости .

После литургии состоится крестный ход к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме, у которого патриарх проведёт молебен.

Верующие отмечают праздник Крещения Руси 28 июля. В этот же день, по православному календарю, празднуется День памяти князя Владимира.

27 июля в центре Киева также прошли мероприятия, посвящённые этому празднику, которые провела Украинская православная церковь (УПЦ), писал News.ru. Как сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, на крестный ход по случаю Дня Крещения Руси вышли около 50 тыс. человек.