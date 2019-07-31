https://static.news.ru/photo/be231100-b3af-11e9-8258-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Цифровые технологии постепенно ограничивают свободу человека. В этом кроется главная опасность их стремительного развития, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Своё мнение он высказал на встрече с учёными Российского федерального ядерного центра при Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове.

При этом утрата свободы личности теми, кто полагается на современные достижения, может пройти совершенно незаметно, уверен предстоятель Русской православной церкви.

Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способны максимально ограничивать человеческую свободу, — цитирует патриарха Кирилла « Интерфакс ».

При этом, уточнил священнослужитель, метаморфозы могут происходить «без создания какого-либо дискомфорта». Именно поэтому люди могут не замечать тех перемен, что происходят с ними.

Ранее, как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал членов партии «Единая Россия» при использовании цифровых технологий не забывать о личном общении с людьми. По его словам, достижениями современности увлекаться не следует.