https://static.news.ru/photo/26de70b8-a4b0-11e9-8d97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православные, как просто верующие, так и священнослужители, должны защищать Церковь и религию от нападок.

Это заявление он сделал в ходе божественной литургии в храме Святого праведного Алексия Московского в Вешняках по случаю Дня апостолов Петра и Павла.

Когда нападки становятся более изощрёнными, защита церкви есть не только дело отдельно взятых людей, в том числе церковных чиновников. Это есть дело каждого верующего человека, — сказал патриарх.

В качестве примера он привёл апостолов, проповедовавших, несмотря на гонения, учения Иисуса Христа. Он отметил, что такую самоотдачу можно назвать подвигом, так как это совершалось во имя того, чтобы другие жили «в общении с Духом Божьим».

Ранее News.ru писал о том, что реклама «божественной» шаурмы была убрана из пермского кафе, а также из всех соцсетей. Такое решение приняла владелица заведения Вероника Бурдина из-за реакции РПЦ. В пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявили, что РПЦ осудила рекламу из-за образа мученицы. На рекламном постере была изображена полуобнажённая модель. Вместо крыльев у неё была «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрывали скрещённые руки с шаурмой.