Граждане должны вспоминать об истории святых, а не войн и конфликтов, чтобы способствовать духовному развитию страны. С таким призывом выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Чтобы Россия развивалась, нельзя не питаться от своих собственных истоков, истоков нашей восточно-славянской цивилизации, — сказал патриарх на молебне у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве.
Он также отметил важную роль киевского князя Владимира в становлении нашей страны. Трансляцию молебна вёл телеканал «Россия 24».
Ранее News.ru писал, что Кирилл посетил открытие мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий» в Сергиевом Посаде. Во время выступления он объяснил, чем гламур отличается от святости.