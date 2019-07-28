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Психолог филиала «Центральный» Московской службы психологической помощи населению Елена Красовская порекомендовала приступать к работе после отпуска в середине недели, чтобы оставалось меньше дней до выходных. Также хорошо перед возобновлением трудовой деятельности два–три дня провести дома, чтобы прийти в себя и привыкнуть к обстановке.

На первые рабочие дни хорошо бы иметь не слишком тяжёлую программу: одно или два важных дела и что-то рутинное, не очень значимое, — рассказала АГН «Москва» Красовская. Она посоветовала не...