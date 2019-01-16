Патриарх Кирилл призвал наказывать виновников взрывов

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Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал наказывать чиновников, виновных во взрывах и других чрезвычайных происшествиях в жилых домах, заявил пресс-секретарь Его Святейшества Александр Волков.

Владыка соболезнует родственникам жертв трагедии в Ростовской области и молится о выздоровлении потерпевших, передаёт «Интерфакс».

«Предстоятель Русской церкви призывает всех тех, от кого зависят вопросы безопасности людей, сделать всё возможное, чтобы подобные вещи не происходили, а виновники понесли бы серьёзное наказание», — говорится в сообщении РПЦ.

В Магнитогорске 31 декабря 2018 года прогремел взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Под завалами погибли 39 человек.

Ранее News.ru публиковал мнение патриарха Кирилла о гаджетах. Зависимость от «навороченных» смартфонов, как и вредные привычки, становятся способом вселенского контроля над человечеством, уверен священнослужитель.