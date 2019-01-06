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Патриарх Кирилл поздравил своих подписчиков с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Kremlin Pool/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал видео, в котором поздравил молодёжь и своих подписчиков во «ВКонтакте» с наступающим Рождеством.

Предстоятель РПЦ заявил, что радуется «двусторонней» связи с молодыми людьми через социальные сети. По словам священнослужителя, он иногда читает сообщения, которые ему присылают.

«В преддверии праздника Рождества Христова я хочу вам пожелать в первую очередь помощи Божьей в вашей жизни. Помощь нам нужна, даже если мы чувствуем себя очень сильными», — сказал патриарх.

Ранее News.ru писал, что более сотни жителей Севастополя не могут попасть на рождественскую службу во Владимирский кафедральный собор, который располагается на территории Херсонеса. Охранники отказываются пускать верующих, аргументируя это тем, что им не разрешили открывать двери храма до полуночи.


#патриархкирилл #рождество
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