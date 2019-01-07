Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси в рождественском интервью телеканалу «Россия 1» поздравил верующих с праздником Рождества Христова и призвал не отказываться от подарков и застолий.
По его мнению, это важное измерение жизни человека. Патриарх пожелал народу России всегда быть на стороне света, несмотря на все эти искушения и соблазны.
«Мы знаем, как хорошо, когда собирается семья вокруг стола, когда приходят близкие люди, когда есть возможность пообщаться, поддержать друг друга, вместе порадоваться. Поэтому всё это должно оставаться», — сказал он.
Ранее News.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал видео, в котором поздравил молодёжь и своих подписчиков во «ВКонтакте» с наступающим Рождеством.