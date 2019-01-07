Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

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Патриарх Московский и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси в рождественском интервью телеканалу «Россия 1» поздравил верующих с праздником Рождества Христова и призвал не отказываться от подарков и застолий.

По его мнению, это важное измерение жизни человека. Патриарх пожелал народу России всегда быть на стороне света, несмотря на все эти искушения и соблазны.