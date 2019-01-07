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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси в рождественском интервью телеканалу «Россия 1» поздравил верующих с праздником Рождества Христова и призвал не отказываться от подарков и застолий.

По его мнению, это важное измерение жизни человека. Патриарх пожелал народу России всегда быть на стороне света, несмотря на все эти искушения и соблазны.

«Мы знаем, как хорошо, когда собирается семья вокруг стола, когда приходят близкие люди, когда есть возможность пообщаться, поддержать друг друга, вместе порадоваться. Поэтому всё это должно оставаться», — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал видео, в котором поздравил молодёжь и своих подписчиков во «ВКонтакте» с наступающим Рождеством.


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