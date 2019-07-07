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Благотворительные фонды «Вера» и «Подари жизнь» обратились в Минздрав с просьбой упростить правила посещения реанимационных отделений и хосписов, которые, по мнению представителей организаций, иногда являются слишком строгими.

Фонды просят не запрещать детям до 12 лет посещать реанимации, а установить правила пребывания — допускать в сопровождении взрослых или медицинского персонала. Ограничение противоречит принципам гуманного отношения к пациентам и...