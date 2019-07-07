Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о подводниках, которые погибли при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море.
По словам пресс-секретаря предстоятеля РПЦ священника Александра Волкова, молитва была вознесена во время литургии в Коневецком монастыре.
Патриарх помолился об упокоении «усопших воинов подводников, в море Баренцевом при исполнении долга своего жизнь положивших», —
сообщилон.
Ранее News.ru писал, что видео с похорон погибших в Баренцевом море подводников просочилось в Сеть. На кадрах видно траурную процессию из офицеров, которые несут гробы с телами героев.