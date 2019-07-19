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Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл посетил открытие мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий» в Сергиевом Посаде. Во время выступления он объяснил, чем гламур отличается от святости.

Кирилл вспомнил слова святителя Иоанна Златоуста о том, что «со святостью связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость». По его словам, в современном языке есть слово «гламур», которое обозначает чисто внешнее великолепие при внутренней пустоте. Патриарх подчеркнул, что многие современные фильмы или развлекательные телепрограммы можно точно оценить как гламур.

Он пояснил, что церковь не против желания достойно выглядеть, но при условии, что оно сочетается с активной работой над внутренним содержанием.

Только тогда и будет великолепие, — приводит слова Кирилла РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что движение по улицам в центральной части Сергиева Посада было перекрыто из-за приезда в город Кирилла. Расположенная в этом районе станция скорой помощи не могла выпускать машины.