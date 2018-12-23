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Патриарх Кирилл обратился к семьям погибших шахтёров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Сергей Булкин/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл скорбит вместе с семьями погибших рабочих «Уралкалия». Они оказались жертвами пожара на промышленном объекте в Соликамске.

«Людям, которые потеряли своих родных, очень сложно перенести время страдания и оплакивания своих близких. Патриарх молится об упокоении душ усопших и об укреплении каждого, кого коснулось это горе», — цитирует пресс-секретаря главы РПЦ Александра Волкова ТАСС.

Пермская митрополия Русской православной церкви готова помочь родственникам жертв трагедии в Пермском крае. Глава региона Максим Решетников объявил 24 декабря 2018 года днём траура. Близкие погибших уже начали приезжать в столицу субъекта. Их размещают в оздоровительном лагере «Лесная сказка».

Президент России Владимир Путин поручил местным властям разобраться в обстоятельствах трагедии и помочь семьям погибших.

Ранее News.ru опубликовал имена рабочих, умерших в результате подземного ЧП в Соликамске: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр. У многих были семьи и маленькие дети.


#патриархкирилл #Соликамск
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