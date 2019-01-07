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Патриарх Кирилл обещал выйти на связь с космосом

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко в Рождество пообщается с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).

«Сеанс связи планируется», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ожидается что глава РПЦ выйдет из своей резиденции на связь с космосом 7 января в 15:30—15:45 мск.

Общение космонавтов с патриархом стало устоявшейся традицией в последние годы.

Как писал News.ru, ранее патриарх Кирилл начал Рождественское богослужение в московском храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ обратился по случаю праздника к верующим.


#рпц #МКС #патриархкирилл #рождество
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