Патриарх Кирилл обещал выйти на связь с космосом

https://news.ru/storage/news/b996805819ca5f8446d364767ae8599a/9eb2fcc0-31e7-4262-9757-ee70e3c34378_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко в Рождество пообщается с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).

«Сеанс связи планируется», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ожидается что глава РПЦ выйдет из своей резиденции на связь с космосом 7 января в 15:30—15:45 мск.

Общение космонавтов с патриархом стало устоявшейся традицией в последние годы.

Как писал News.ru, ранее патриарх Кирилл начал Рождественское богослужение в московском храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ обратился по случаю праздника к верующим.