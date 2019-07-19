https://static.news.ru/photo/2feb383e-aa47-11e9-bcd0-fa163e074e61_1024.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. При этом он сохранил должность замуправляющего делами Московской патриархии.

Также Дионисий занял должности председателя комиссии по церковному имуществу и землевладениям при Епархиальном совете Москвы и управляющего Центральным викариатством Московской епархии, сообщается на сайте РПЦ.

Ранее News.ru писал, что Кирилл посетил открытие мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий» в Сергиевом Посаде. Во время выступления он объяснил, чем гламур отличается от святости.