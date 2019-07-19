Епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. При этом он сохранил должность замуправляющего делами Московской патриархии.
Также Дионисий занял должности председателя комиссии по церковному имуществу и землевладениям при Епархиальном совете Москвы и управляющего Центральным викариатством Московской епархии, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Кирилл посетил открытие мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий» в Сергиевом Посаде. Во время выступления он объяснил, чем гламур отличается от святости.