https://static.news.ru/photo/05b93a2e-abb0-11e9-bc0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Деньги, власть и влияние не способны помочь человеку узреть Бога. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в город Торжок Тверской области.

По случаю праздника Казанской иконы Божией Матери предстоятель совершил литургию в Борисоглебском монастыре — одном из старейших в стране.

В ходе своего наставления верующим глава Русской православной церкви напомнил, что принять божью благодать могут только смиренные люди с открытыми помыслами. В Евангелии, отметил он, сказано, что не богатые, не властные, не талантливые, не известные, а «чистые сердцем Бога узрят».

Никакие человеческие заслуги, никакое политическое положение, никакое положение во власти, никакой имущественный ценз и вообще никакая человеческая власть не способны открыть сердце человека и принять божью благодать, — цитирует патриарха Кирилла ТАСС .

Вместе с тем, уточнил священнослужитель, вовсе не означает, что данные человеку возможности — «интеллектуальные, нередко и материальные» — являются чем-то грешным, особенно если используются человеком во благо.

Ранее News.ru писал, что в ходе визита в Торжок глава Церкви призвал власти всех уровней и меценатов сообща помочь в восстановлении Борисоглебского монастыря. Он назвал это «христианским и патриотическим долгом» россиян.