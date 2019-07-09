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Правительственный закон, позволяющий подавать документы на подтверждение инвалидности в электронном виде, а также получать право на бесплатное парковочное место с помощью портала госуслуг, принят на пленарном заседании Госдумы во вторник, 9 июля.

После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение...