Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что консервативность Церкви и её верность традициям не должны стоять у человека на пути ко Христу.
Мы должны научиться интерпретировать нашу традицию таким образом, чтобы она становилась понятной для современного человека, — сказал Кирилл.
Патриарх также добавил, что священнослужители должны облегчать людям вхождение в Церковь, информирует «
Как ранее писал News.ru, благодарность президенту России Владимиру Путину и руководителю «Роснефти» Игорю Сечину выразил патриарх Кирилл за вклад в возрождение Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.