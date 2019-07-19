https://static.news.ru/photo/0e759582-abbe-11e9-bc23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Авиакомпания "Россия"/vk.com

Пассажиры самолёта, который направлялся из Москвы в Прагу и вернулся из-за сработавшей пожарной сигнализации, вылетели в Чехию. Об этом сообщили в аэропорту Внуково.

Людей отправили резервным бортом. Сейчас воздушное судно находится в воздухе и направляется в пункт назначения, передаёт АГН « Москва ».

Ранее, как писал News.ru, лайнер Boeing 737 авиакомпании «Россия» экстренно вернулся в российскую столицу из-за предполагаемого пожара в багажном отсеке. Самолёт приземлился в штатном режиме, однако на время проверки был отстранён от полётов.