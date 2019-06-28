Московский аэропорт Шереметьево вновь оказался в центре скандала. Тысячи пассажиров вынуждены по несколько часов ждать очередь на регистрацию и сдачу багажа.
За два выходных дня, 29 и 30 июня, не отправлено по назначению около 9 тыс. единиц багажа. Чемоданы досылают на следующих рейсах.
По предварительной информации, 30 июня в терминалах D, E и F сломалась автоматическая система обработки багажа. Сбой также мог спровоцировать сильный дождь, прошедший 28 июня, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Это уже второй подобный случай за месяц. В начале июня пассажиры вынуждены были ожидать свой багаж по несколько часов. В аэропорту тогда сказали, что задержка связана с «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон». Представитель аэропорта пообещал. что ситуация скоро стабилизируется, писал News.ru.