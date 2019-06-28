https://static.news.ru/photo/bd5688ec-9b68-11e9-ad40-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Московский аэропорт Шереметьево вновь оказался в центре скандала. Тысячи пассажиров вынуждены по несколько часов ждать очередь на регистрацию и сдачу багажа.

За два выходных дня, 29 и 30 июня, не отправлено по назначению около 9 тыс. единиц багажа. Чемоданы досылают на следующих рейсах.

По предварительной информации, 30 июня в терминалах D, E и F сломалась автоматическая система обработки багажа. Сбой также мог спровоцировать сильный дождь, прошедший 28 июня, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Это уже второй подобный случай за месяц. В начале июня пассажиры вынуждены были ожидать свой багаж по несколько часов. В аэропорту тогда сказали, что задержка связана с «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон». Представитель аэропорта пообещал. что ситуация скоро стабилизируется, писал News.ru.