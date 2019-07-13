Купившие билеты на рейс из Саратова в Сургут пассажиры ожидают резервный борт в аэропорту. Прилетевший из Ханты-Мансийского округа самолёт при приземлении выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Пассажиры обратного рейса Саратов — Сургут ожидают резервный борт, который прилетит за ними в ближайшее время, — сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, прилёт рейса из Саратова, назначенный на 23:10 (21:10 мск) 14 июля, задержан до 02:25 (00:25 мск) 15 июля.
Инцидент произошёл в 16:48 мск. Причиной мог стать отказ гидросистемы. СК на транспорте начал проверку по факту случившегося.
Судно прибыло из Сургута. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа, писал News.ru.