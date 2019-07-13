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Сенатор и глава Союза женщин Екатерина Лахова заявила, что проблемы с семейным насилием нельзя решать только законодательно. По её мнению, изменения должны происходить и в общественном сознании.

Она напомнила, что депутат Оксана Пушкина борется с проблемой именно в таком ключе. Тема также недавно поднималась в Союзе женщин России. Закон необходимо принимать, но необходимо и ждать изменений в...