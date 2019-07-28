https://static.news.ru/photo/3630bde0-b131-11e9-9207-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пассажиры московского метро с начала текущего года совершили более 1,2 млрд поездок.

Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, благодаря открытию новых станций удалось перераспределить пассажиропоток. При этом востребованность московского метрополитена в 2019 году выросла, что не сделало станции метро более загруженными.

Пассажиропоток перераспределился благодаря открытию новых станций и участков линий, — отметил Ликсутов.

Ранее News.ru писал о том, что проходка Большой кольцевой линии (БКЛ) завершена на 60%. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.