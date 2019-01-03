Пассажиры метро в Интернете чаще всего ищут туалет

Пассажиры московской подземки в минувшем году чаще всего задавали вопросы в популярных интернет-поисковиках о том, как подключить Wi-Fi и на каких станциях есть туалеты.
Кроме того, москвичи и гости столицы интересовались, во сколько открывается метро и сколько стоит проезд, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Пассажиры также хотели узнать, какая станция столичной подземки никогда не бывала конечной и сколько всего станций в метро.
Ещё один популярный вопрос: сколько столиц зарубежных государств имеют названные в их честь станции Московского метрополитена.
Ранее News.ru писал, что более 600 тысяч пассажиров воспользовались столичным транспортом в новогоднюю ночь. Большая часть москвичей и гостей города выбрали метро и МЦК.