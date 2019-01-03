Пассажиры метро в Интернете чаще всего ищут туалет

https://news.ru/storage/news/97785cbf97742768d58577c73558e007/2068f25c-bcd3-4a82-a4ef-c4d2e27514a4_850.jpg АГН"Москва"

Пассажиры московской подземки в минувшем году чаще всего задавали вопросы в популярных интернет-поисковиках о том, как подключить Wi-Fi и на каких станциях есть туалеты.

Кроме того, москвичи и гости столицы интересовались, во сколько открывается метро и сколько стоит проезд, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Пассажиры также хотели узнать, какая станция столичной подземки никогда не бывала конечной и сколько всего станций в метро.

Ещё один популярный вопрос: сколько столиц зарубежных государств имеют названные в их честь станции Московского метрополитена.

Ранее News.ru писал, что более 600 тысяч пассажиров воспользовались столичным транспортом в новогоднюю ночь. Большая часть москвичей и гостей города выбрали метро и МЦК.