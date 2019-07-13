Bulgaria Air сообщила, что другие авиакомпании займутся перевозкой пассажиров, ожидающих вылета из Бургаса в Санкт-Петербург с 13 июля.
Все пассажиры отменённых рейсов 619 и 620, запланированных на 13 июля, между Бургасом и Санкт-Петербургом будут перенаправлены на другие рейсы и перевезены другими авиакомпаниями, — заявили в Bulgaria Air.
По данным пресс-службы аэропорта, самолёт задержали из-за технической неисправности.
Ранее News.ru писал, что российские туристы 13 июля не смогли улететь рейсом в Санкт-Петербург. Пассажирам пришлось провести ночь в терминале.