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Начальник Главного управления Банка России по ЦФО Надежда Иванова сообщила, что мошенники стали всё чаще с помощью интернет-телефонии подменять свои номера телефонов номерами банков и таким образом воровать деньги с карт даже не самых доверчивых граждан.

Они выдают себя за сотрудников службы безопасности банка, обращаются по имени и отчеству, знают фамилию и даже некоторые цифры номера карты, срок её действия, — рассказала «Российской газете» Иванова. Аферисты...