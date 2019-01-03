Пашинян и Алиев выразили Путину соболезнования

https://news.ru/storage/news/6af4c4b5ffa08a07f10dc67e5d4670e2/3fedb96a-ab21-45ce-9d9c-fd7e0d4446fc_850.jpg Central Election Commission of R/Twitter.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил скорбь в связи с трагедией в Магнитогорске. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Также глава кабинета министров попросил российского лидера передать близким тех, кто пострадал при обрушении дома, соболезнования от имени всего народа Армении, передаёт ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже направил российскому главе сообщение, передаёт «АЗЕРТАДЖ».

«Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были обнаружены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Как писал ранее News.ru, соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске уже принесли власти Латвии, Китая, Сербии, Катара, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии и других стран.