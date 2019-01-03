USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent54.95 $ Bitcoin3,820.94 $
МОСКВА-2°C21:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Пашинян и Алиев выразили Путину соболезнования

Central Election Commission of R/Twitter.com

общество [ версия для печати ]

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил скорбь в связи с трагедией в Магнитогорске. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Также глава кабинета министров попросил российского лидера передать близким тех, кто пострадал при обрушении дома, соболезнования от имени всего народа Армении, передаёт ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже направил российскому главе сообщение, передаёт «АЗЕРТАДЖ».

«Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были обнаружены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Как писал ранее News.ru, соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске уже принесли власти Латвии, Китая, Сербии, Катара, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии и других стран.


#путин #армения #магнитогорск
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 14:57, 3 января 2019
Сирия соболезнует России в связи с ЧП в Магнитогорске
в мире 04:49, 3 января 2019
Иран соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске
общество 15:19, 1 января 2019
Эмир Катара принёс соболезнования Путину
происшествия 17:53, 31 декабря 2018
СПЧ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
Лента новостей
происшествия 20:54
Здание частично обрушилось в Ростовской области
общество 20:48
Брат шпиона рассказал о его визитах в Россию
общество 20:47
Раздельный сбор мусора организуют в Подмосковье
происшествия 20:38
Спасённых после взрыва дома на Урале оказалось больше
в мире 20:35
США спрогнозировали доходы компаний до сделки с Китаем
Другие новости
общество 20:48
Брат шпиона рассказал о его визитах в Россию
общество 20:47
Раздельный сбор мусора организуют в Подмосковье
общество 20:24
Тысячи видеокамер будут следить за жизнью Москвы
общество 19:59
Десятки миллионов перевели пострадавшим в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top