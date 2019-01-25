Пашинян и Исаев создадут дискуссионный клуб

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер общественной организации «Новая Россия» Никита Исаев договорились налаживать отношения между странами с помощью создания дискуссионной площадки. Организовать её они хотят, чтобы компенсировать отсутствие экспертного диалога и предотвратить появления ряда негативных образов о России в Армении и об Армении в России.

«Это будет формат постоянно действующего дискуссионного клуба с включением российских и армянских экспертов, общественных деятелей, политиков, представляющих различные политические силы. Работа дискуссионного клуба позволит заполнить недостающие вакуумы и сформировать общее восприятие нерушимости дружбы и взаимного доверия между нашими странами и народами», — объяснил Исаев.

Он планирует в ближайшее время посетить Ереван, чтобы провести ряд встреч для апробации формата работы дискуссионного клуба.

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