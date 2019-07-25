https://static.news.ru/photo/8e3d294e-aee6-11e9-82f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: olivier.grossetete.9/facebook.com

Собранный к 80-летию ВДНХ парящий мост покажут посетителям парка «Останкино» 1 августа 2019 года. Это будет картонная инсталляция, которую создаст команда под руководством французского художника Оливье Гросстета.

Они приступят к работе 27 июля. Мост будет сконструирован из 350 картонных коробок, соединённых между собой клейкой лентой. Его итоговый размер составит 18 метров в длину и 2,5 в ширину. К созданию композиции смогут присоединиться все желающие.

Команда художников в своей фирменной манере научит добровольцев, как с легкостью орудовать картоном, создавая из него настоящие произведения искусства. Сборка и установка инсталляции пройдёт в первый день юбилея ВДНХ, 1 августа, в 12:00, на площади перед Белой ротондой в парке «Останкино» под руководством самого Гросстета, — сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».

Готовый мост поднимут в воздух на высоту около 20 м при помощи трёх воздушных шаров. Статичность инсталляции обеспечат мешки с песком. Посмотреть на необычную конструкцию можно будет во время юбилейных празднеств ВДНХ до 4 августа включительно. Команда художника приглашает также всех помочь разобрать мост:

Под руководством команды Оливье можно будет собственноручно разрушить картонные детали, попрыгать на коробках и получить массу удовольствия от процесса и общения.

Ранее News.ru писал о пятиметровой фигуре певца Эда Ширана, которую установили перед входом в столичный парк Горького. Статуя появилась в городе перед первым стадионным концертом музыканта в России. Посетители парка могут написать своё послание исполнителю прямо на фигуре.