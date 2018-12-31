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Парковка в Москве стала бесплатной

Anton Belitsky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Московские водители смогут парковать автомобили бесплатно. По случаю новогодних праздников оставлять машину можно будет на любой уличной парковке.

Правила вступили в силу с 31 декабря и будут действовать по 8 января 2019 года включительно. При этом плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Как писал News.ru, с 9 января будущего года в Москве штрафы за неоплату стоянки вырастут вдвое: с нынешних 2,5 до 5 тыс. рублей. С 15 декабря столичные власти также повысили тарифы на саму парковку. Например, в центре города один час обойдётся водителям в 380 рублей. 


#москва #ПАРКОВКА #АМПП
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