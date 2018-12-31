Парковка в Москве стала бесплатной

https://news.ru/storage/news/fe49f322d0c6602bf815b597692d1cf6/4bd57fe9-2d21-4786-a04c-460c34a03b2e_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Московские водители смогут парковать автомобили бесплатно. По случаю новогодних праздников оставлять машину можно будет на любой уличной парковке.

Правила вступили в силу с 31 декабря и будут действовать по 8 января 2019 года включительно. При этом плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Как писал News.ru, с 9 января будущего года в Москве штрафы за неоплату стоянки вырастут вдвое: с нынешних 2,5 до 5 тыс. рублей. С 15 декабря столичные власти также повысили тарифы на саму парковку. Например, в центре города один час обойдётся водителям в 380 рублей.