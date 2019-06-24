День молодёжи можно будет отметить ещё на 70 столичных площадках, в числе которых Пушкинская набережная, набережная парка «Музеон», Измайловский парк и сад имени Н.Э. Баумана. Предполагается, что на праздник соберутся более 100 тысяч человек.
Как писал News.ru, выпускники московских школ путём голосования выбрали артистов, которые выступили перед ними 20 июня на праздничном концерте в парке Горького, посвящённом окончанию учебного года. Для них на двух больших сценах спели Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова и другие исполнители — всего 40 человек.