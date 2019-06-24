https://static.news.ru/photo/805cbee4-9699-11e9-8ce5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичный Парк Горького станет центральной площадкой для празднования Дня молодёжи 27 июня. Его выбрали сами молодые москвичи путём голосования.

Главной площадкой будет Парк Горького c мастер-классами по скалолазанию, паркуру и уличным танцам, — написал Собянин в Twitter.

Посмотрите, где и как Москва отметит День молодежи. Главной площадкой будет #ПаркГорького c мастер-классами по скалолазанию, паркуру и уличным танцам. https://t.co/LI3tTS0p7G — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 июня 2019 г.

День молодёжи можно будет отметить ещё на 70 столичных площадках, в числе которых Пушкинская набережная, набережная парка «Музеон», Измайловский парк и сад имени Н.Э. Баумана. Предполагается, что на праздник соберутся более 100 тысяч человек.

Как писал News.ru, выпускники московских школ путём голосования выбрали артистов, которые выступили перед ними 20 июня на праздничном концерте в парке Горького, посвящённом окончанию учебного года. Для них на двух больших сценах спели Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова и другие исполнители — всего 40 человек.