https://static.news.ru/photo/e122ae14-a54e-11e9-85a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

День московского транспорта начался с Парада трамваев. Колонна старинных вагонов пройдёт по центральным улицам столицы.

В открытии праздника принял участие заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Это праздник для 170 тыс. человек, которые работают в транспортном комплексе. Московский транспорт будет развиваться не меньшими темпами, как это было последние несколько лет, — сказал чиновник.

Старинные трамваи проедут по улицам Шаболовка, Серпуховской Вал, Даниловский Вал, Дубининская и Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. На Чистопрудном бульваре все желающие смогут посетить вагоны и сфотографироваться.

Выставка ретротехники продлится до 18:00.

Ранее News.ru писал, что около 45 км тоннелей метро планируется построить в 2019 году в Москве. Это станет рекордом столичной программы развития подземки.