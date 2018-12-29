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ПАО «Ил» модернизирует транспортную авиацию РФ

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал о планах компании по модернизации транспортной авиации РФ. В частности, он сообщил о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».

«На сегодняшний день Ил-106 записан в нашу программу, и мы приступаем к его созданию. Таким образом, дискуссии по поводу необходимости воссоздания Ан-124 закончились», — сообщил Таликов в интервью RT.

Никалай Таликов подчеркнул, что создание Ил-106 поможет обновить и модернизировать военно-транспортную авиацию России. Соответствующую работу уже запустили в Объединённой двигателестроительной корпорации. Первые образцы Ил-106 могут появиться в 2025–2026 годах. Самолёт получит двигатели тягой 24–26 тонн. Грузоподъёмность машины составит 80 тонн.

Ранее News.ru писал, что в США восхищены модернизацией военных самолетов советской эпохи. Такой подход, по мнению американских журналистов, позволяет России существенно экономить деньги, а также в короткие сроки получать самые современные и боеспособные самолёты.


#россия #Авиация #РУСЛАН #ил #модернизация
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