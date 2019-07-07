https://static.news.ru/photo/d5b40fc6-a087-11e9-9b98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Панихиду по погибшим в результате наводнения в Иркутской области провели в храмах города Тулуна.

По словам протоиерея Валерия Мельничука, участие в заупокойной службе приняли немногие, поскольку жители заняты восстановительными работами.

Священнослужитель также отметил, что в регионе активно ведётся раздача гуманитарной помощи. В этом задействована и церковь, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что во время паводка погиб 21 человек и около полутора тысяч пострадали. В настоящее время более 300 человек остаются в больницах. Кроме того, 11 жителей региона числятся пропавшими без вести.