Панихиду по погибшим в результате наводнения в Иркутской области провели в храмах города Тулуна.
По словам протоиерея Валерия Мельничука, участие в заупокойной службе приняли немногие, поскольку жители заняты восстановительными работами.
Священнослужитель также отметил, что в регионе активно ведётся раздача гуманитарной помощи. В этом задействована и церковь, передаёт
Ранее News.ru писал, что во время паводка погиб 21 человек и около полутора тысяч пострадали. В настоящее время более 300 человек остаются в больницах. Кроме того, 11 жителей региона числятся пропавшими без вести.