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Панихиду по погибшим в Магнитогорске проведут на Урале

Ilya Moskovets/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Панихиду по погибшим жителям Магнитогорска, которые стали жертвами обрушения подъезда в многоквартирном доме, решено провести в городе. Она состоится в кафедральном соборе.

Церемония пройдёт на девятый день после трагедии, 8 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию.

4 января в Магнитогорске похоронили шесть человек, 5 января земле предадут ещё девятерых, 7 января — одного. Вопрос с датами похорон остальных погибших пока решается.

Как сообщал News.ru, изначально проводить общую панихиду не планировалось. Как заявлял секретарь Челябинской епархии священник Лев Баклицкий, семьи погибших сами выбирают, где прощаться с родственниками: в храме или в ритуальных залах.

Ранее молебен о жертвах трагедии на Урале в Успенском соборе Московского Кремля провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.


#взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть #панихиды
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