https://static.news.ru/photo/8e569e2a-9e32-11e9-bed7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ещенко/РИА Новости

Панихида по 14 российским морякам-подводникам, погибшим в результате пожара на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, проходит в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. В мероприятии участвуют моряки и офицеры Военно-морского флота России.

Мы потеряли моряков-подводников. Трагедия, которая свершилась в Баренцевом море, невосполнимая утрата для всей нашей страны. Чтобы перенести эту боль и утрату, мы черпаем силу в молитве, — цитирует ТАСС митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

ЧП произошло 1 июля в российских территориальных водах. В результате пожара погибли 14 моряков. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. В настоящее время с глубоководного аппарата извлечены только четыре тела. Остальные до сих пор остаются на борту под водой.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал основную причину трагедии на секретной подлодке Минобороны, унёсшей жизни 14 моряков. По его словам, пожар на глубоководном аппарате произошёл из-за возгорания в аккумуляторном отсеке, писал News.ru.