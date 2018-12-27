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Памятную доску космонавту Гречко открыли в Москве

Георгий Гречко Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Георгий Гречко

общество [ версия для печати ]

В Москве на улице Хованская появилась мемориальная доска летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Гречко.

«Она была установлена по адресу: ул Хованская, д. 3 — здесь расположен дом, где проживал Георгий Михайлович», — сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

На открытии памятной доски присутствовали московские министры, коллеги и родственники космонавта, а также ветераны.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что для столицы важно сохранять историю и помнить тех, кто покорял космос одними из первых.

Доска вылита из бронзы, на ней барельефный портрет космонавта. Её создали скульптор Константин Чижов и архитектор Александра Дронова.

Гречко входил в «звездный» состав советских космонавтов наравне с Юрием Гагариным, Алексеем Леоновым, Германом Титовым, Валентиной Терешковой и Алексеем Губаревым. Гречко был в космосе трижды, один раз выходил в открытый космос.

Ранее News.ru писал, что в Москве открыли музей-квартиру Александра Солженицына. Она расположена на Тверской улице. 


#москва #космонавты #память
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