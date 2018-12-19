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Памятную доску Алексеевой установят на Арбате

Людмила Алексеева Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Людмила Алексеева

общество [ версия для печати ]

Фонд Памяти устроит конкурс на проект мемориальной доски главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Памятную табличку установят на фасаде дома на Арбате, где жила правозащитница.

К участию пригласят скульпторов, художников, архитекторов и студентов художественных и архитектурных вузов, сообщает «Ридус».

Как писал News.ru ранее, член СПЧ будет похоронена в семейной могиле, расположенной в США. На Троекуровском кладбище в Москве тело кремируют, после чего дети заберут урну.

Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.


#правозащитники #ЛюдмилаАлексеева
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