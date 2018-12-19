Памятную доску Алексеевой установят на Арбате

https://news.ru/storage/news/b3008758e9c72869dbdb842e7c5af2a5/20883fbf-f56d-4960-b8e1-7ca30e8129cc_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Людмила Алексеева

Фонд Памяти устроит конкурс на проект мемориальной доски главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Памятную табличку установят на фасаде дома на Арбате, где жила правозащитница.

К участию пригласят скульпторов, художников, архитекторов и студентов художественных и архитектурных вузов, сообщает «Ридус».

Как писал News.ru ранее, член СПЧ будет похоронена в семейной могиле, расположенной в США. На Троекуровском кладбище в Москве тело кремируют, после чего дети заберут урну.

Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.