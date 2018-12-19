Памятную доску Алексеевой установят на Арбате

Фонд Памяти устроит конкурс на проект мемориальной доски главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Памятную табличку установят на фасаде дома на Арбате, где жила правозащитница.
К участию пригласят скульпторов, художников, архитекторов и студентов художественных и архитектурных вузов, сообщает «Ридус».
Как писал News.ru ранее, член СПЧ будет похоронена в семейной могиле, расположенной в США. На Троекуровском кладбище в Москве тело кремируют, после чего дети заберут урну.
Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.