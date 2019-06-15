Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил, что в столице установят памятник погибшим представителям СМИ.
В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре — на Арбате, — сказал Гусев на митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Он добавил, что с 1991 года в России погибли более 300 журналистов. По его мнению, люди, работающие в этой области, находятся в реальной опасности. Кроме того, председатель СЖ обвинил сотрудников правоохранительных органов в несоблюдении закона «О средствах массовой информации», передаёт
13 июня президент РФ Владимир Путин уволил начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова из-за дела Голунова, писал News.ru.