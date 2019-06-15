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Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил, что в столице установят памятник погибшим представителям СМИ.

В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре — на Арбате, — сказал Гусев на митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Он добавил, что с 1991 года в России погибли более 300 журналистов. По его мнению, люди, работающие в этой области, находятся в реальной опасности. Кроме того, председатель СЖ обвинил сотрудников правоохранительных органов в несоблюдении закона «О средствах массовой информации», передаёт ТАСС .

Спецкора издания «Медуза» задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

13 июня президент РФ Владимир Путин уволил начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова из-за дела Голунова, писал News.ru.