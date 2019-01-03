USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,892.41 $
МОСКВА-2°C09:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Памятник Николаю Чудотворцу поставят под Хабаровском

Arkady Sukhonin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Бронзовый памятник Николаю Чудотворцу хотят поставить в Николаевске-на-Амуре. Инициатива принадлежат хабаровчанам, проживающим в Москве.

Николай Чудотворец является покровителем путешественников, поэтому появление его монумента уместно в регионе.

Планируется, что фигура будет установлена в августе этого года. Открытие приурочат к 170-летию города, которое будет отмечаться в 2020 году, цитирует главу Николаевского района РИА Новости.

Высота памятника с постаментом составит 14 метров. Он уже одобрен Русской православной церковью. В Николаевске проживают 18,6 тыс. человек. До революции он был центром золотодобычи на Дальнем Востоке.

Ранее News.ru сообщал, что Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) докапитализовали на 10,6 млрд рублей. Соответствующее решение было принято правительством России.


самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
общество 21:49, 27 декабря 2018
Памятную доску космонавту Гречко открыли в Москве
культура 12:47, 7 декабря 2018
Памятник писателю Айтматову установили в Москве
общество 14:25, 24 ноября 2018
Патриарх освятил памятник Александру Невскому в Балтийске
Лента новостей
культура 08:57
Лувр установил новый рекорд посещаемости
экономика 08:57
Нефть падает в цене
шоу-бизнес 08:57
Фридлянд: Кельми настойчиво себя убивал
происшествия 08:48
Трое россиян и один француз погибли в ДТП под Саратовом
культура 08:46
Умер один из аниматоров «золотого века» Disney
Другие новости
общество 08:33
Пентагон раскрыл досье шпиона Уилана
общество 08:25
Синоптики обещали москвичам пасмурную и снежную погоду
общество 07:49
Кельми завещал жильё жене и сыну
общество 07:31
Утащивший собак у пограничников тигр пойман в Приморье
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top