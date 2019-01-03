Памятник Николаю Чудотворцу поставят под Хабаровском

https://news.ru/storage/news/1a24c4d7f0047eabe68d1ebec47cb603/5ee84c23-9f58-4484-ad1d-0f2a6355c143_850.jpg Arkady Sukhonin/Global Look Press

Бронзовый памятник Николаю Чудотворцу хотят поставить в Николаевске-на-Амуре. Инициатива принадлежат хабаровчанам, проживающим в Москве.

Николай Чудотворец является покровителем путешественников, поэтому появление его монумента уместно в регионе.

Планируется, что фигура будет установлена в августе этого года. Открытие приурочат к 170-летию города, которое будет отмечаться в 2020 году, цитирует главу Николаевского района РИА Новости.

Высота памятника с постаментом составит 14 метров. Он уже одобрен Русской православной церковью. В Николаевске проживают 18,6 тыс. человек. До революции он был центром золотодобычи на Дальнем Востоке.

Ранее News.ru сообщал, что Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) докапитализовали на 10,6 млрд рублей. Соответствующее решение было принято правительством России.