https://static.news.ru/photo/69d20ce2-a9fe-11e9-94fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роскачество и Ягодный союз разработали памятку для россиян, в которой рассказали, как правильно выбирать сезонные плоды. Один из главных советов — не ориентироваться на общепринятые сроки созревания ягод, так как этот процесс зависит в том числе от географии произрастания, сорта и погодных условий.

Лучшие места для покупки таких лакомств — торговые точки производителей, плантации или крупные магазины, у которых есть договоры на поставку с производителями. На рынках отследить происхождение ягод существенно сложнее, пишет RNS .

У свежих и качественных плодов — яркий аромат, их поверхность равномерно окрашена, гладкая и упругая. Желательно, чтобы ягоды были схожего размера, формы и окраса — то есть относились к одному сорту и были одинаково созревшими.

Не менее важна и фасовка. Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть упаковка, в которой она хранится и продаётся. Например, земляника или чёрная смородина могут продаваться в упаковках до килограмма, а для малины допустимый максимум — полукилограммовые контейнеры. В больших коробках ягоды давят друг друга, трескаются, выделяют сок, быстро покрываются плесенью и гниют.

По первому требованию дотошного покупателя любой продавец обязан предъявить накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод, а также медицинскую книжку и договор на аренду торгового места. Допускаются и копии таких документов. Отказ может быть квалифицирован как косвенное введение в заблуждение потребителя.

Что касается хранения ягод — как в торговой точке, так и дома, то максимально подходящая для этого температура — от +2 до +6 градусов. При этом важно, чтобы подобная «холодовая цепочка» не нарушалась, так как резкое попадание в тепло после охлаждения приводит к появлению конденсата и быстрой порче ягод.

Кстати, мыть их рекомендуется непосредственно перед употреблением. По той же причине — чтобы плоды не портились из-за влаги.

Ранее, как писал News.ru, Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов. Специалисты советуют покупать бахчевые на ярмарках и рынках и стучать по арбузам.