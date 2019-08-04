https://static.news.ru/photo/13d0dae0-b6be-11e9-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Вилли Токарев Фото: Alexandr Yakovlev/Global Look Press

Столичная комиссия по монументальному искусству готова поддержать просьбу об увековечении памяти музыканта Вилли Токарева. По словам зампреда Льва Лавренова, какой конкретно памятник будет для этого создан, пока неизвестно.

Именно этот вопрос и будет обсуждать комиссия, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что умер советский, американский и российский музыкант Вилли Токарев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Тамразов со ссылкой на семью покойного. Исполнитель ушёл из жизни в возрасте 84 лет.