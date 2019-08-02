https://static.news.ru/photo/69f51540-b505-11e9-bd9a-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: CEC Russia/Global Look Press

Глава Центризбиркома Элла Памфилова посоветовала незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму решать проблемы путём переговоров с ЦИК, а не устраивать несанкционированные митинги.

Лучше сюда приходите, давайте биться на этой площадке, биться в цивилизованном диалоге, — цитирует председателя ЦИК ТАСС .

Памфилова заверила, что комиссия будет защищать права кандидатов в депутаты «в меру своих сил».

Она также призвала оппозиционных кандидатов, которые призывают москвичей выходить на несогласованные митинги, думать о людях и не подставлять их под удар ради своих интересов.

Ранее News.ru писал, что столичные власти согласовали новую акцию в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Митинг должен пройти 10 августа на проспекте Сахарова. Организаторы предполагают, что в нём примут участие до 100 тысяч человек.