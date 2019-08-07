https://static.news.ru/photo/84cfd464-b941-11e9-95bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: CEC Russia/Global Look Press

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Мы можем выразить недоверие, — сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ.

Глава ЦИК отметила, что Горбунов опытный специалист, работающий в этой области 26 лет. При этом она подчеркнула, что он допустил непоправимые ошибки, из-за которых может последовать увольнение, передаёт « Интерфакс ».

В Москве прошли акции протеста, участники которых призывали зарегистрировать всех независимых кандидатов. Активисты выразили недоверие системе проверки автографов в подписных листах. Кремль официально вмешиваться в столичные выборы отказался.

Как писал News.ru, Валентин Горбунов заявил, что оппозиционные кандидаты на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, на самом деле не имели цели стать депутатами.