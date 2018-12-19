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Памела Андерсон попросила Путина защитить косаток

Памела Андерсон Сергей Киселев/АГН «Москва»

Памела Андерсон

общество [ версия для печати ]

Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить отлов косаток и белух для китайских океанариумов.

По её словам, она внимательно следит за развитием событий.

«Надеюсь, что эти невероятные млекопитающие скоро выйдут из „китовой тюрьмы“ и что этот жестокий бизнес станет историей», — подчеркнула Андерсон.

Она добавила, что планирует вернуться в Россию для обсуждения вопросов защиты Антарктиды и Южного океана, а также чтобы узнать о достижениях в сфере охраны российской дикой природы.

Ранее News.ru писал, что зоозащитники обеспокоены судьбой морских косаток и белух из Приморья, которых подвергли «аресту» после незаконного вылова. В связи с тем, что хозяева теперь не смогут вывезти в Китай морских млекопитающих и получить прибыль, обеспечить нужный уход животным будет невозможно.

В конце октября представители Гринписа России и «Эковахты Сахалина» заявили, что на базе в бухте Средняя, известной также как «китовая тюрьма», находятся 90 белух и 11 косаток. По информации активистов, в вольерах содержались особи, не достигшие половой зрелости и запрещённые к отлову. Малышей планировали продать в Китай.


#россия #путин #животные #памелаандерсон #касатки
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