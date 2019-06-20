Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. Столбики термометров превысят отметку в 31 градус. Об этом сообщили в
Осадков в столице не ожидается. Будет дуть южный ветер, до 9 метров в секунду. Ночью воздух остынет до 17–19 градусов. В регионе сохранится «оранжевый» уровень опасности погоды.
Ранее News.ru писал, что очередной температурный рекорд может быть побит в столице 22 июня. По данным синоптиков, в субботу из-за антициклона столбики термометров покажут до 32 градусов тепла, что является самым высоким значением для этого дня с 1917 года, когда воздух прогрелся до 31,8 градуса.