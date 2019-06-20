Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморье опубликовали серию снимков самки леопарда-«крестницы» Памелы Андерсон Leo38F, которая вышла на прогулку с котёнком.

Американская актриса не раз посещала Россию после того, как в 2015 стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в её честь. В том же году она приняла участие в Восточном...