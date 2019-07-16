https://static.news.ru/photo/900785f0-a7b9-11e9-9e96-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Время ожидания в очереди, чтобы поклониться мощам святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя, составляет около полутора часов, сообщил представитель оргкомитета церкви.

На 13:00 вход в очередь — в начале Пречистенской набережной. Расчётное время прохода к святыне — 1,5 часа, — цитирует сообщение АГН « Москва ».

Верующим помогают около 300 волонтёров. Власти столицы организовали медицинское обеспечение, сообщил глава департамента нацполитики мегаполиса Виталий Сучков.

По легенде, Феврония простолюдинка из Рязанских земель. Она пообещала излечить муромского князя Петра от проказы, если тот возьмёт её в жёны. Свою часть уговора девушка исполнила, а князь — нет. В итоге он заболел вновь: Феврония намеренно оставила на его теле один неисцелённый струп. Чтобы избавиться от болезни, Петру пришлось взять-таки Февронию в жёны.

К концу жизни они приняли монашеский постриг и молили господа о том, чтобы умереть в один день и час. Так и случилось. Супругов похоронили в разных гробах, но на следующий день они вновь оказались вместе.

Пётр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года в качестве местночтимых святых.

Как писал News.ru, пресс-служба патриарха Московского и всея Руси опубликовала маршрут к мощам святых Петра и Февронии. Очередь будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду и далее — по улице Волхонка до центрального входа в храм.