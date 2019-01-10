«Палёный» алкоголь сможет определить смартфон

https://news.ru/storage/news/54a7d0d51223344979d4e8e00a431438/8b81a2da-79f4-4b4f-86ec-92c9c836cc82_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин рассказал, как с помощью приложения на смартфоне можно проверить торговую точку на наличие контрафактного алкоголя.

«При помощи бесплатного приложения для смартфонов „АнтиКонтрафакт Алко“ можно убедиться, что у магазина есть действующая лицензия», — сказал Алёшин в интервью «Российской газете».

В приложении также отразится, что продукция, стоящая на его полках, произведена по всем правилам и зарегистрирована в ЕГАИС. С помощью приложения можно также отправить сообщение в Росалкогольрегулирование о выявленных нарушениях.

«Легальный алкоголь продаётся только в лицензированных магазинах. Он не продаётся в ночное время, в палатках, ларьках, из-под полы и в Интернете», — подчеркнул глава надзорного ведомства.

Ранее News.ru писал, что теперь производство и оборот алкоголя, полученного из сухого порошка, являются незаконными. Законопроект был принят Госдумой ещё 19 декабря. По мнению авторов закона, то, что потребитель может менять дозировку «сухого» алкоголя, не обращая внимания на инструкции, создаёт опасность для здоровья. Ингредиенты спиртосодержащего парфюма, косметики, чистящих средств и бытовой химии под запрет не попали.