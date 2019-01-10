Пациенты омской больницы вынуждены лежать в коридорах

https://news.ru/storage/news/41d8ae373110683ee747a78bf6430f03/1c52e77b-d6b6-4148-8c9d-1ac52bed0e36_850.jpg vk.com/Костас Харитонов эксклюзивы

В социальной сети «ВКонтакте» пользователь Костас Харитонов разместил информацию о том, что в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 в городе Омске больные пневмонией пациенты вынуждены лежать в коридорах. В доказательство своих слов он прикрепил несколько фотографий.

«Вот так нас обеспечивают бесплатной медицинской помощью. Прибывающих размещать некуда и те больные, которым уже лучше пишут отказные, чтобы врачам можно было положить стариков и тяжёлых. Отдельное спасибо врачам и персоналу делают всё что могут», — написал мужчина у себя на странице.

По его мнению, такая ситуация возникла из-за омских чиновников, которые сократили несколько пульмонологических отделений в городе. Харитонов также выразил надежду, на то, что при новом министре пройдёт проверка законности и обоснованности данных решений его предшественников, в противном случае мужчина намерен обратиться в прокуратуру.

Для прояснения ситуации News.ru обратился за комментарием непосредственно в ГКБСМП № 2.

«А где им ещё лежать? В палатах? Тогда предоставьте нам эти палаты, в наших мест нет», — ответила представитель информационного стола больницы.

По словам женщины, поток людей очень большой и больница попросту не рассчитана на такое количество пациентов.