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Пациент детского хосписа рассказал о встрече с Путиным

Президент РФ Владимир Путин (слева) kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин (слева)

общество [ версия для печати ]

Пациент детского хосписа в Санкт-Петербурге подарил президенту России Владимиру Путину ёлочное украшение. Мальчика зовут Александр. По состоянию здоровья он встретит Рождество в медицинском учреждении.

Житель Северной столицы признался, что визит главы государства стал для него настоящим сюрпризом. Лидер подарил юному соотечественнику сладкий подарок в виде башни Кремля и новогоднее украшение, передаёт Life.ru

«Я пришёл в некий восторг, когда его увидел. Ведь увидеть президента — это не так просто. А тут раз — и тебе такой шанс выпадает», — поделился впечатлениями Александр.

На учёте в медучреждении состоят более 250 ребят в возрасте от трёх месяцев до 18 лет. Оно работает с 2006 года и оказывает не только медицинские услуги, но социальную, психологическую и духовную поддержку.

Ранее News.ru публиковал заявление президента России по поводу объёма финансирования паллиативной помощи в стране. С 2019-го на эти цели начнут выделять около 5 млрд рублей ежегодно.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #владимирпутин
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