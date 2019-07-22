https://static.news.ru/photo/971e0ad8-acac-11e9-990c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Симонов/flickr.com

Компания Ozon отчиталась перед Роскомнадзором по утечке данных своих покупателей.

Ранее база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов пользователей интернет-магазина была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных.

Более 90% «скомпрометированных» данных являются продуктом автогенерации паролей. Однако 30 тыс. паролей оказались подлинными. Специалисты Ozon подчеркнули, что оповестили своих клиентов о имеющейся проблеме с безопасностью на сайте.

В Роскомнадзоре назвали этот случай попыткой скомпрометировать компанию, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и ХКФ банка, обнаруженных в Сети в конце мая.