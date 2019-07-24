Интернет-магазин Ozon запустил новую услугу, которая подразумевает доставку товара до двери.
Если клиент при оформлении заказа выбирает опцию «Оставить заказ у двери», курьер оставляет его в подъезде дома, или у консьержки, предупредив при этом получателя по телефону. Для подтверждения доставки он фотографирует посылку на месте, фотография появляется в разделе «Мои заказы», передают
Услуга пока работает в тестовом режиме. Доступна она только при условии, что клиентом была совершена предоплата, а в посылке нет свежих продуктов питания. В случае кражи товаров участники теста получат компенсацию от Ozon.
Ранее News.ru писал о том, что компания Ozon отчиталась перед Роскомнадзором по утечке данных своих покупателей.